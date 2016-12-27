الرئاسة تحظر تبادل الهدايا بين أجهزة الدولة بالمناسبات

حصلت أونا على صورة من الكتاب الدوري رقم 86 لسنة 2016، والذي تم توزيعه على جميع الجهات الإدارية في الدولة اليوم الثلاثاء.

ونص الكتاب الدوري على إنه إيماءً إلى توجيهات رئيس الجمهورية بترشيد الإنفاق داخل الجهاز الإداري بالدولة، وبناءً على ما تلاحظ من قيام بعض الوزارات، والأجهزة والهيئات الحكومية بتقديم بعض الهدايا العينية أو تبادل الهدايا فيما بينهم خلال المناسبات مثل:”عيد الميلاد المجيد، المولد النبوي الشريف، عيدي الفطر والأضحى، وشهر رمضان المبارك”، وجه الرئيس بحظر تقديم أو قبول أي من الهدايا سواءً كانت من مال خاص أو عام، وأنه تم إحاطة الجهات الرقابية للمتابعة الدقيقة لتنفيذ هذه التوجيهات.

وأشار الكتاب الدوري إلى إلزام المسئولين الماليين للجهاز الإداري للدولة، وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات، الهئات العامة والخدمية، الأجهزة المركزية المستقلة، والسادة المديرين الماليين بالمحافظات، فضلًا عن المراقبين الماليين بالوزارات ومديري الحسابات، ووكلائهم بقوة الالتزام الكامل بتوجيهات الرئيس ومراجعتها بكل دقة.