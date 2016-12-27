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اعتقال 6 سوريين أضرموا النار بمتشرد في برلين

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اعتقال 6 سوريين أضرموا النار بمتشرد في برلين اعتقال 6 سوريين أضرموا النار بمتشرد في برلين

أرشيفية

ألقت الشرطة الألمانية القبض على ستة سوريين وليبي على خلفية محاولتهم إضرام النار بشخص مشرد في إحدى محطات الميترو في العاصمة الألمانية برلين.

وذكرت صحيفة “BZ” ، اليزم، أن الشرطة ألقت القبض على ستة سوريين وشخص ليبي، بعد نشر وصور تظهر قيامهم بإضرام النار بأحد المشردين في محطة مترو أنفاق بالعاصمة الألمانية برلين أثناء ليلة عيد الميلاد، وذلك بحسب ما نشرته سكاى نيوز عربية.

فيما ذكرت وسائل إعلام ألمانية أخرى أن الشبان سلموا أنفسهم بمفردهم، بعد أن انتشرت صورهم وتسجيلاتهم على كافة الصحف والمواقع الألمانية، وإعلان الشرطة الألمانية عملية البحث عليهم.

 

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