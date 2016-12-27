قنوات2017..أبرزهم dmc العامة والدراما ودريم 1 والمغربية

تقرير- إنجي لطفي

رصدت وكالة ONA قنوات فضائية عدة مقرر بثها مطلع العام الجديد 2017، حيث لازالت تقع تحت قائمة انتظار البث، وقنوات أخرى بدأت إجراءات الحصول على تراخيص من المنطقة الحرة، وقنوات لازالت لايوجد حولها أي تفاصيل أو معلومات بشأن موعد بثها، وقنوات ترغب في تجديد ثوبها وانطلاقتها بشكل جديد متطور.

دريم 1: هي إحدى القنوات التابعة لقنوات دريم والتي تم غلقها من قبل توفيرًا للنفقات وتوزيع برامجها على شاشة دريم 1، فيما أكد مالكها الدكتور أحمد بهجت، على عودتها من جديد.

دريم المغربية: قناة جديدة مستحدثة موجهة لمخاطبة الشعب المغربي، كان قد أعلن عنها الدكتور أحمد بهجت مالك قنوات دريم.

قناة ON LIVE: هي قناة معنية بتغطية الشان الإخباري، فمن المقرر إطلاقها خلال شهر يناير المقبل، بثوب جديد بخريطة برامجية جديدة تشتمل على برنامج لـالإعلامي معتز عبد الفتاح، وبرامج جديدة لـالإعلامية أماني الخياط، والإعلامي عمرو خفاجي، وأيضًا برنامج جديد للإعلامي يوسف الحسيني، وجاري الاستقرار على التفاصيل النهائية للبرنامج.

قناة ON PIUS: فمن المقرر إطلاقها خلال شهر يناير المقبل، وستكون مخصصة لعرض إعادات برامج محددة، كما أنها في حال وجود مباراتين ستعرض عليها واحدة ، والأخرى ستكون على on sport، كما أن ستكون للطوارئ في التغطيات الإخبارية.

قناة للمرأة : أكدت مصادر عدة أن الدمج بين CBC والنهار، جعلهما إدارة واحدة، فمن المقرر إطلاق قناة للمرأة تتبع الإدارة الواحدة المشتركة بين الشبكتين، ولكن لم يتحدد بعد موعد بثها.

قناة موجهة للخليج: فقد تم الإعلان خلال شهر مايو الماضي، عن التفكير القائمين على قناتي النهار وcbc، عقب إجراء الدمج بينهما، لإطلاق قناة موجهة للخليج العربى.

dmc العامة: من المقرر إطلاقها خلال شهر يناير المقبل، وتشتمل على برامج للإعلامي أسامة كمال، والإعلامية إيمان الحصري، والإعلامي رامي رضوان، وبرنامج الفنانة شيرين عبد الوهاب، والفنان أشرف عبد الباقي، والفنان بيومي فؤاد.

DMC دراما: وهي إحدى القنوات التابعة لشبكة dmc، التي ستهتم بعرض المسلسلات، والتعاقد على إنتاج وشراء مسلسلات، وأكدت مصادر عدة إمكانية انطلاقها أيضًا خلال شهر يناير المقبل.

DMC NEWS: أكدت مصادر عدة إمكانية إطلاقها سيكون عقب إطلاق القناة العامة بأسابيع قليلة، وهي قناة معنية بالتغطية الإخبارية وتشتمل القناة على برامج عدة للإعلامي عمرو خليل، والإعلامي محمد عبد الرحمن، والإعلامي أحمد بشتو، والإعلامي حساني بشير.

DMC أطفال: وهي إحدى القنوات التابعة لشبكة dmc وتهتم بتغطية بشؤون الأطفال، وعرض الأفلام والمواد الكارتونية، ولكن لم يتحدد موعد انطلاقها حتى الآن.

DMC مسرحيات: وهي إحدى القنوات التابعة لشبكة dmc، والتي ستختص بعرض المسرحيات، ومؤخرًا تم توقيع برتوكول تعاون شركة مع صوت القاهرة بشأن شراء القناة لعدد من المسرحيات، ولكن حتى الآن لم يتحدد بعد موعد انطلاقها.

العاصمة 2: أكد سعيد حساسين مالك قناة العاصمة في تصريح لـONA، أن صفقة البيع مع مرتضى منصور تم إيقافها، موضحا برغم التفاوض مع رجل أعمال على الشراكة أو الدخول كوكيل إعلاني سيظل اسم القناة كما هو لن يتغير.