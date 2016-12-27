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«برلمانى» يطالب بتعديل قانون «النواب» لتغيير تعريف صفة العامل والفلاح

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«برلمانى» يطالب بتعديل قانون «النواب» لتغيير تعريف صفة العامل والفلاح «برلمانى» يطالب بتعديل قانون «النواب» لتغيير تعريف صفة العامل والفلاح

النائب محمد الفيومى

طالب النائب محمد عطية الفيومى، بتعديل قانون مجلس النواب، لتعديل تعريف صفة العامل والفلاح، وأن يتم وضع التعريف فى قانون الإدارة المحلية الجديد، فيما رد عليه ممثل بأنه لا يجوز وضع تعريفين لنفس الصفة فى قانونين.

وقال الفيومى، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، “تعديل قانون مجلس النواب واجب فيما يخص مادة تعريف العمال والفلاحين وجعله فى قانون الإدارة المحلية، أو النص فى مواد الإصدار لقانون المحليات بإلغاء التعريف الوارد فى قانون مجلس النواب، فلم لم يعد مطلوب الآن فى مجلس النواب وأصبح من التاريخ، فلا توجد نسبة 50% للعامل والفلاح، لكنها موجودة فى المجالس المحلية”.

وعقبت المستشارة سارة عدلى حسين، بأنه “لا يجوز تقديم تعريفين مختلفين لنفس الصفة فى قانونين أحدهما قائم ومشروع آخر جارى إعداده، وأنتم أصحاب التشريع لو أردتم تعديل القانون عدلوه”.

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