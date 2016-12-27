تأميم أموال جميع الإعلاميين من أجل مصر

سمر العشري

تشهد البلاد موجة قاسية من غلاء الأسعار، ومنذ تعويم الجنيه انطلقت موجة الغلاء ولم تتوقف، هذا إلى جانب وجود نقص شديد في سلع أساسية واستراتيجية، وليس أدل على ذلك من وصول سعر السكر إلى أرقام قياسية، حتي أنه وصل في بعض الأماكن إلى 20 جنيه للكيلو الواحد، بالإضافة إلى أزمة الأدوية الطاحنة واختفاء أدوية كثيرة من الأسواق، وربما تتوقف حياة إنسان على هذا الدواء فلم يجده، حتى في أبسط الأشياء “المحاليل الطبية” غير موجودة وإن وجدتها تجدها بسعر لا يقل عن 50 جنيه، بالرغم من أنه كانت بـ5 جنيهات فقط .

ورغم هذه المعاناه التي يعانيها المواطنين نجد أن بعض الإعلاميين يوبخ ويبكت الشعب المصري ويطالبه بالتحمل، بل إن الإعلامية أماني الخياط منذ يومين، قالت للمصريين أن الغلاء عقاب واختبار من الله للمصريين وليس من النظام، وشبهت المصريين الرافضين للغلاء بكفار قريش الذين رفضوا دعوة النبي عليه السلام .

ومع دعوات الإعلاميين للشعب المصري بالتحمل أطلق الخبير الاقتصادي “مدحت نافع” مبادرة لتأميم أموال الإعلاميين ليتحملوا مثل الشعب المصري، ويكونوا قدوة للشعب بدلاً من سبهم وتبكيتهم كل ليلة في برامج التوك شو .

شبكةعيونالإخبارية

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