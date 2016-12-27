شرطة دبي تعلن جاهزيتها لاحتفالات رأس السنة

أعلنت شرطة دبي جاهزيتها لاحتفالات رأس السنة الميلادية الجديد ووضع خطط استباقية على كافة المستويات لتحقيق إنجازات نوعية لخدمة مصالح الدولة وإسعاد المواطنين والمقيمين.

وأعدت شرطة دبي من خلال الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ومراكز الشرطة خطة محكمة لتغطية فعاليات رأس السنة، شملت جميع أماكن إمارة دبي في توزيع الدوريات، وفرقاً ميدانية متخصصة من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بعدد " 470" دورية تغطي جميع مناطق الفعاليات بحيث تتواجد هذه الفرق المتخصصة في مختلف أماكن الفعاليات بالإضافة إلى وجود فرق ميدانية من الشرطة النسائية تقدم الدعم الأمني لرواد الفعاليات، إلى جانب تخصيص دوريات متخصصة من الشرطة السياحية بقيادة ضباط متخصصين يتواجدون في "المخيمات السياحية "، لتقديم أفضل الخدمات للسياح ورواد احتفالات رأس السنة.

وتم تسيير أكثر من "280" دورية عسكرية من مراكز الشرطة لتجوب إمارة دبي تعزيزاً لحالة الأمن والأمان.

ومن منطلق حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز الأمن والأمان، ستكون مراكز الشرطة مفتوحة لتقديم الخدمات الأمنية وكل ما قد يطرأ من أوضاع، وفي حالة وجود أي استفسار أو تقديم معلومة أو اقتراح، ترجو التواصل مع الرقم المجاني "901"، كما ترجو من الجميع زوارا ومقيمين التقيد بإجراءات الأمن والسلامة خاصة في الأماكن المزدوجة وفعاليات الألعاب النارية.