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ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك فى الاسواق المصرية بالتزامن مع احتفالات الكريسماس

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ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك فى الاسواق المصرية بالتزامن مع احتفالات الكريسماس ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك فى الاسواق المصرية بالتزامن مع احتفالات الكريسماس

أعلن محمد شرف عضو شعبة اللحوم بالغرفة التجارية بالقاهرة ان الاسواق المصرية شهدت فى الايام القليلة الماضية ارتفاعآ فى الاسعار بالتزامن مع قرب احتفالات الكريسماس، وقال شرف ان الأسواق تعيش حالة من الترقب حاليآ من ارتفاع للاسعار وكذلك زيادة نسبة الإقبال على شراء اللحوم تزامنًا مع إفطار الاخوة الأقباط .

وصرح عضو عضو شعبة اللحوم إلى أن اللحوم البلدية قد ارتفعت في الأسواق المصرية لتصل الى سعر ما بين 95 إلى 105 جنيه للكيلو حاليآ، كما تراوحت اللحم الكندوز الى نحو 120 إلى 130 جنيهًا للكيلو، كما تراوحت اسعار اللحم الضأن الى سعر 110 إلى 125 جنيهًا، كما سجل كيلو اللحم البتلو نحو 135 جنيهًا للكيلو .

كما صرح أحمد جعفر رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة أن اسعار السمك قد شهدت هي الاخري زيادة  في الأسعار فى الفترة الحالية، وقال أن سعر كيلو البلطي قد ارتفع الى نحو 22 الى 24 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الجمبري نحو 160 جنيها، كما تراوحت اسعار كيلو السبيط ما بين  40 و65 جنيها، على حسب الحجم .

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رئيس قسم الأخبار

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