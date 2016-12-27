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البحرين ضيف شرف الدورة الـ 47 لمعرض القاهرة للكتاب

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البحرين ضيف شرف الدورة الـ 47 لمعرض القاهرة للكتاب البحرين ضيف شرف الدورة الـ 47 لمعرض القاهرة للكتاب

البحرين

(أ.ش.أ)

استقبلت الشيخة مي بنت محمد آلـ خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، في مكتبها، اليوم، السفيرة المصرية لدى البحرين سهى الفار.

وأكدت الشيخة مي خلال اللقاء على عمق العلاقات بين البلدين، مشيدة بحجم التبادل الثقافي والإنساني بينهما، واختيار البحرين خلال العام الحالي لتكون ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته السابعة والأربعين.

وصرحت هيئة البحرين للثقافة والآثار، أنه تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول تقوية العلاقات الثقافية المشتركة بين البلدين، خصوصًا وأن البحرين ستحتفي خلال العام القادم بعنوان “آثارنا إن حكت”، والتي ستركز خلالها على أهمية المواقع الأثرية واستثمارها، بما يخدم السياحة الثقافية وتعزيز مكانة البحرين عالميًا.

ومن جانبها أشادت السفيرة المصرية بدور هيئة البحرين للثقافة والآثار، وجهودها في تعزيز الهوية البحرينية، مشيرة إلى أهمية فتح المزيد من آفاق التعاون خصوصا مع اختيار الأقصر عاصمة للثقافة العربية للعام 2017.

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