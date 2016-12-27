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المسطحات تنقذ "سمكرى" من الموت بعد محاولته الانتحار لمروره بضائقة مالية

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المسطحات تنقذ "سمكرى" من الموت بعد محاولته الانتحار لمروره بضائقة مالية المسطحات تنقذ "سمكرى" من الموت بعد محاولته الانتحار لمروره بضائقة مالية

>الشرقية- فتحية الديب

 

أنقذت شرطة المسطحات المائية بمديرية أمن الشرقية، سمكرى سيارات، حاول الانتحار عن طريق قيامه بإلقاء نفسه فى مياه بحر مويس، لمروره بضائقة مالية، وتم اصطحابه إلى قسم أول الزقازيق، وجارٍ إخطار نيابة القسم بالواقعة للتحقيق بإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

 

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائي، يفيد بتلقيه بلاغًا بقيام شرطة المسطحات المائية من إنقاذ "الحنونى.س" 33 سنة سمكرى سيارات مركز ههيا، يعانى من ضائقة مالية، لعدم توفير دخل ثابت له، بعد قيامه بإلقاء نفسه بمياه بحر مويس، بالقرب من كوبرى سوارس، وكاد أن يغرق، وتصادف قيام شرطة المسطحات بالقيام بعملها، فشاهدته وتم إنقاذه.

 

وأفاد مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، بأنه فور إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، بالواقعة قام بالاتصال باللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، لعمل معاش شهرى له، ومقابلة الشاب لمحاولة توفير فرصة عمل له.

 


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