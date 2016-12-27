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العميد يختار 19 لاعبا لمواجهة الإنتاج الحربى غدا

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العميد يختار 19 لاعبا لمواجهة الإنتاج الحربى غدا العميد يختار 19 لاعبا لمواجهة الإنتاج الحربى غدا

>كتب احمد وجيه

اختار حسام حسن المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، 19 لاعبا فى معسكره المغلق، والذى يقام بأحد الفنادق داخل برج العرب، وذلك استعدادًا لمباراة الإنتاج الحربى المقرر إقامتها فى الخامسة مساء الجمعة المقبل على برج العرب ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

 

أحمد عبد الفتاح، أحمد بوسكا، أسامة عزب، ويلسون اكاكبو، محمد حمدى،فريد شوقى، إسلام صالح، أحمد سالم صافى، سيد عبد العال، أحمد قطاوى، أحمد شكرى، أحمد كابوريا، حمادة ناصر، عبدالله بيكا، هيرمان كواو، أحمد جمعة، محمد ماجد أونش، أحمد شرويدة، سعيد مراد.


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