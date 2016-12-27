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مستشارة بشار الأسد: قطر والسعودية وتركيا رعاة الإرهاب وأمريكا تدعم المتطرفين

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مستشارة بشار الأسد: قطر والسعودية وتركيا رعاة الإرهاب وأمريكا تدعم المتطرفين مستشارة بشار الأسد: قطر والسعودية وتركيا رعاة الإرهاب وأمريكا تدعم المتطرفين

>كتب - أحمد جمعة

أكدت المستشارة السياسية والإعلامية فى رئاسة الجمهورية السورية، الدكتورة بثينة شعبان، أن تحرير حلب من الإرهاب شكل تحولا فى مجرى الحرب الإرهابية على سوريا، متهمة قطر والسعودية وتركيا برعاية الإرهاب.

وقالت شعبان في حديث لصحيفة "ليتيرارني نوفيني التشيكية" – نقلته وكالة الأنباء السورية – اليوم الثلاثاء، أن معركة حلب كانت صعبة وقاسية لأنها قريبة من تركيا التى أرسلت الإرهابيين وزودتهم بالأسلحة والمال والذخيرة بحيث يمكن التحدث صراحة عن عدوان تركى ضد مدينة حلب وضد سوريا بشكل عام، مؤكدة ان الولايات المتحدة مستمرة بدعم الإرهابيين فى سوريا وأن أوروبا سارت طوال فترة الحرب على سوريا فى الظل الأمريكى باستثناء التشيك.

وتابع: "لا توجد طليعة سياسية مستقلة فى أوروبا عن الولايات المتحدة وليس هناك سياسة أوروبية تدافع عن مصالح شعوبها أما بريطانيا وفرنسا فهما الأكثر عدائية لسوريا من بين الدول الأوروبية".

وأشارت بثينة شعبان إلى أن قطر والسعودية وتركيا من الدول الرئيسية الراعية للإرهاب فى سوريا وأن كل النشاطات التي تقوم بها هذه الدول يوفر الغطاء لها من قبل الولايات المتحدة.

 


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