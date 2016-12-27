أخبار عاجلة

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

عدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الطعن على اختيار دائرة عمليات رابعة

Google+ Print
عدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الطعن على اختيار دائرة عمليات رابعة عدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الطعن على اختيار دائرة عمليات رابعة

مجلس الدولة

(أ.ش.أ)

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في جلستها المنعقدة، اليوم، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من أحد المحامين عن القياديين بجماعة الإخوان الإرهابية، باسم عودة وعصام العريان، لبطلان قرار محكمة استئناف القاهرة بتوزيع قضية “غرفة عمليات رابعة” على الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد.

وذكرت المحكمة في أسباب حكمها، أن قرارات توزيع الدعاوى على المحاكم، من القرارات القضائية وليست قرارات إدارية، ومن ثم لا تختص محاكم القضاء الإداري بنظرها.

وكان مقيمو الدعوى قد ذكروا، أن القضية تم توزيعها على دائرة المستشار حسن فريد، وأنه طبقًا للتوزيع الذي أقرته الجمعية العامة لمحكمة استئناف القاهرة، فإن دائرة محكمة أخرى هي التي تختص بنظر القضية، زاعمين أن هذا الأمر يمثل مخالفة قانونية تبطل المحاكمة برمتها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا