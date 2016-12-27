استقبال 6 سفن للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

(أ.ش.أ)

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 6 سفن منها 4 سفن حاويات، وسفينتا بضائع عامة، وغادرته 4 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة.

وذكر بيان صادر عن هيئة ميناء دمياط، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 25 سفينة، بالإضافة إلى 38 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأشار البيان، إلى أن رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص بلغ 86 ألفا و528 طنًا من القمح، وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال بالميناء 93 ألفًا و258 طنًا، وشملت حركة الصادر من الميناء 7 آلاف و700 طن يوريا، و2940 طن فوسفات، و680 طن رمل زجاجي.