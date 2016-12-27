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تفكيك خلية إرهابية على علاقة بتنظيم «داعش» في تونس

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تفكيك خلية إرهابية على علاقة بتنظيم «داعش» في تونس تفكيك خلية إرهابية على علاقة بتنظيم «داعش» في تونس

الأمن التونسى

(أ.ش.أ)

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بولاية المنستير، تمكنت من تفكيك خلية إرهابية تتكون من 7 عناصر تتراوح أعمارهم بين 21 و29 سنة من بينهم فتاة.

وذكرت الداخلية التونسية، في بيان لها اليوم، أن الخلية كانت تتواصل فيما بينها عبر شبكات التواصل الاجتماعي ويتبادلون الكتب ذات المنحى التكفيري والمعلومات المتعلقة بأنواع الأسلحة وصور لتنظيم “داعش” الإرهابي.

وأوضحت، أن التحقيقات بينت أن أحد عناصر الخلية على علاقة بفتاتين أجنبيتين قام باستقطابهما وكانت إحداهن تتولى من حين إلى آخر إرسال مبالغ مالية متفاوتة له في شكل حوالات بريدية، وتم تحرير قضية لهم بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي.

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