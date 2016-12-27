أخبار عاجلة

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

حظر النشر بتحقيقات اغتيال السفير الروسي في أنقرة

Google+ Print
حظر النشر بتحقيقات اغتيال السفير الروسي في أنقرة حظر النشر بتحقيقات اغتيال السفير الروسي في أنقرة

الطنطاش

(أ.ش.أ)

فرضت محكمة تركية حظرًا إعلاميًا على التحقيقات المتعلقة باغتيال السفير الروسي, أندريه كارلوف في أنقرة.

وذكرت قناة روسيا اليوم، ، اليوم، أن المحكمة وافقت على طلب النيابة بفرض حظر على بث صور عملية الاغتيال، التي صورتها الكاميرات التلفزيونية وحظر على تغطية التحقيق نفسه.

وأشارت القناة إلى أن الحظر يشمل شهود العيان والضحايا، أو المشتبه بهم في الجريمة، وجاء في الحكم أن مثل هذه التغطية الإعلامية يمكن أن تؤثر على التحقيق وعلى الأمن القومي، وسيستمر الحظر طوال فترة التحقيق.

ويأتى هذا الحظر بعد يوم من نشر صحيفة “حرييت” التركية، مقابلة مطولة مع شقيقة القاتل “مولود ميرت الطنطاش”، والتي تدعى “سهير”، والتي قالت فيها إن شقيقها تعرض “لغسيل دماغ” أثناء التحاقه بكلية الشرطة في أزمير.

وكان الطنطاش قد فتح النار على كارلوف، أثناء إلقائه كلمة في افتتاح معرض للتصوير في حادث اغتيال هز روسيا وتركيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017