حظر النشر بتحقيقات اغتيال السفير الروسي في أنقرة

(أ.ش.أ)

فرضت محكمة تركية حظرًا إعلاميًا على التحقيقات المتعلقة باغتيال السفير الروسي, أندريه كارلوف في أنقرة.

وذكرت قناة روسيا اليوم، الإخبارية، اليوم، أن المحكمة وافقت على طلب النيابة بفرض حظر على بث صور عملية الاغتيال، التي صورتها الكاميرات التلفزيونية وحظر على تغطية التحقيق نفسه.

وأشارت القناة إلى أن الحظر يشمل شهود العيان والضحايا، أو المشتبه بهم في الجريمة، وجاء في الحكم أن مثل هذه التغطية الإعلامية يمكن أن تؤثر على التحقيق وعلى الأمن القومي، وسيستمر الحظر طوال فترة التحقيق.

ويأتى هذا الحظر بعد يوم من نشر صحيفة “حرييت” التركية، مقابلة مطولة مع شقيقة القاتل “مولود ميرت الطنطاش”، والتي تدعى “سهير”، والتي قالت فيها إن شقيقها تعرض “لغسيل دماغ” أثناء التحاقه بكلية الشرطة في أزمير.

وكان الطنطاش قد فتح النار على كارلوف، أثناء إلقائه كلمة في افتتاح معرض للتصوير في حادث اغتيال هز روسيا وتركيا.