موعد أجازة النصف الدراسي الأول 2017 للمدارس والجامعات تستمر 14 يوما

شيماء مصطفى

موعد الإجازة نصف العام للمدارس والجامعات ، نقدم لكم الموعد النهائي لأجازة نصف العام للمدارس والجامعات2016-2017 ، أعلنت جميع المدارس والجامعات عن الاستعداد الكامل للخضوع للامتحانات النصف العام الأول ، وبالفعل بدأت الامتحانات في بعض الجامعات ،كما أكدت المدارس إن الامتحانات سوف تبدأ في بداية الشهر القادة على كافه أنحاء الجمهورية ،وذلك تبعا إلى الجدول الذي وضعته وزارة التربية والتعليم .



بالنسبة للجامعات

سوف يستمر الامتحانات بها حتى نهاية الشهر القادم ،حيث أكد رئيس جامعه القاهرة انه تم اخذ اللازم لتوفير وسائل الراحة للطلاب إثناء الامتحان ، وأكد على دخول الطلاب اللذين لم يكملوا الرسوم المطلوبة سدادا خلال العام الدراسي ، ولكن يلزمهم بدعا بعد ذلك ، وخاصة جامعه عين شمس التي استعدت شكل ميز للامتحانات ومن بعدها يأخذ الطالب الإجازة



موعد أجازة النصف الدراسي الأول

بعد الانتهاء من الامتحانات التي تنتهي من يوم 28 من شهر يناير القادم لعام 2017 ، وتبدأ أجازة نصف العام وتستمر لمد 14 يوما ،وذلك بالعود إلى المدارس في 13 من شهر فبراير للعام الجديد

شبكةعيونالإخبارية

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