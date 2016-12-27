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ليبيا توقف إمداد مصر بشحنات البترول

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ليبيا توقف إمداد مصر بشحنات البترول ليبيا توقف إمداد مصر بشحنات البترول

أزمات تتوالى على الوطن يتحملها المواطن البسيط على كاهلة، مؤامرات تدبر وتحاك ضد المصريين لتقييدهم، وجعلهم فى دور التابع، هذا المكان الذي لم تعتاده أبداً ولن تعتاده بفضل الله، مما وصل بنا الحال من تدهور وأزمات اقتصادية وفساد صنعوه أعداء الوطن لتركيع المصريين، وأيضاً سياسات حكومية تعود بالوطن للخلف، ونقص سلع وإرتفاع ، وانهيار يومي للجنية مقابل الدولار، وجاء الدور على الأشقاء لمساهمة فى الأزمات، عندما قررت وقف تصدير الشحنات البترولية المتفق عليها مع شركة أرامكو السعودية، ثم جاءت الصدمة الجديدة من ليبيا التي يساعدها الجيش المصري بكل جهد ودعم أرضى وجوى، لمحاربة التنظيمات الإرهابية على أراضيها .


وقف شحنات البترول الليبية لمصر

صرح المهندس مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الليبية النفطية، أنه لن يتم توريد مواد بترولية إلى مصر خلال الفترة المقبلة، متابعا أن ما يتردد عن سعي ليبيا لتصدير الخام إلى مصر غير صحيح ومجرد تكهنات، وأرجع صنع الله في تصريحات، أثناء عقد  اجتماع منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط “أوابك” في دورته الـ 97 والمنعقد حاليا بأحد فنادق القاهرة، السبب وراء عدم قدرة ليبيا على توريد الوقود لمصر بأنه يكمن في قلة إنتاج النفط الليبي والذي يصل إلى 635 ألف برميل يوميا فقط .

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