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OSN تحصل على شراء حق عرض «شيري ستديو» لشيرين عبد الوهاب

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OSN تحصل على شراء حق عرض «شيري ستديو» لشيرين عبد الوهاب OSN تحصل على شراء حق عرض «شيري ستديو» لشيرين عبد الوهاب

عبد الوهاب

كتبت- إنجي لطفي

حصلت OSN على شراء حق عرض برنامج ” شيري ستديو”، والذي من المقرر بثه على شاشة العامة.

يُعد برنامج” شيري ستديو” توك شو غنائي، واستعراضي، ويستضيف في كل حلقة ٣نجوم، منهم مطرب أو مطربة، ويدور الحوار في إطار خفيف ضاحك حول أبرز السمات الشخصية في حياة الضيوف والهوايات التي يمارسونها بعيدًا عن الفن، والمخاوف التي يعانوا منها، كما يتطرق الحوار للتفاصيل الخاصة التي لايعرفها أحد عن حياتهم.

وتشمل قائمة الضيوف على هند صبري، وغادة عبد الرازق وإياد نصار ، و تامر حبيب، وأمير طعيمة، وسميرغانم، وباسل خياط، ومنة شلبي، وراغب علامة، واليسا، ونوال الزغبي، ومحمد فؤاد، ورامي عياش، ويتضمن البرنامج أغاني لشرين، ولضيف الحلقة، بالإضافة إلى مجموعة من الاستعراضات التي تقدمها عدة فرق عالمية من روسيا، وأمريكا، وبولندا وغيرها.

البرنامج يترأس تحريره الكاتب الصحفي مصطفي ياسين، ويخرجة المخرج اللبناني باسم كريستو، ومن المقرر أن يعرض على شاشة قناة dmc المنوعة، والتي سيتم افتتاحها الشهر المقبل.

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أونا

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