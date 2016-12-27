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رئيس جيبوتى يغادر القاهرة بعد زيارة التقى خلالها السيسي

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رئيس جيبوتى يغادر القاهرة بعد زيارة التقى خلالها السيسي رئيس جيبوتى يغادر القاهرة بعد زيارة التقى خلالها السيسي

>كتب أحمد حمادة

غادر منذ قليل، مطار القاهرة الدولى، إسماعيل عمر جيلة، رئيس دولة جيبوتى، بعد لقائه الرئيس عبد الفتاح ، وبحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين.

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإسماعيل عُمر جيلة رئيس جيبوتى قد شهدا، مراسم التوقيع على 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، وذلك عقب انتهاء جلسة المباحثات التى عقدت بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أمس الاثنين.

 

وشهد الرئيسان توقيع اتفاق تعاون اقتصادى وفنى، ومذكرة تفاهم فى مجال التعاون التجارى، ومذكرة تفاهم بين هيئة قناة السويس وهيئة الموانئ والمناطق الحرة فى جيبوتى، ومذكرة تفاهم فى مجال الصحة والدواء، ومذكرة تفاهم فى مجال التعليم الفنى، ومذكرة تفاهم فى مجال الاشتراك فى المعارض والأسواق الدولية، ومذكرة تفاهم فى مجال استيراد وتصدير المواشى واللحوم.

 

 


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