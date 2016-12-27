عضو بالكونجرس: السيسى ضرورة لأمننا القومى وأكثر أهمية من مقاتلة الـF-35

كتبت نورهان مجدى

أكد دانا روهراباشير عضو الكونجرس الأمريكى عن جنوب كاليفورنيا، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى صديق للولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف عضو بالكونجرس - الذى كان ضمن الأسماء المرشحة لتولى حقيبة وزارة الخارجية الأمريكية تحت إدارة دونالد ترامب - أن الرئيس السيسى هو "المدافع عن كل شئ جيد نؤمن به"، مشيرًا إلى مقابلة الرئيس السيسى أكثر من مرة.

وقال "روهراباشير فى تصريحات نقلها الموقع: "أعتقد أن السيسى هو ضرورة لأمننا القومى.. فهو أكثر أهمية لأمننا القومى ولهزيمة عدونا الأول، الإرهاب، من وجود فرقة كاملة جديدة داخل الجيش وهو بالتأكيد أكثر أهمية لأمننا القومى من الـF35 ".