أخبار عاجلة

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

عضو بالكونجرس: السيسى ضرورة لأمننا القومى وأكثر أهمية من مقاتلة الـF-35

Google+ Print
عضو بالكونجرس: السيسى ضرورة لأمننا القومى وأكثر أهمية من مقاتلة الـF-35 عضو بالكونجرس: السيسى ضرورة لأمننا القومى وأكثر أهمية من مقاتلة الـF-35

>كتبت نورهان مجدى

أكد دانا روهراباشير عضو الكونجرس الأمريكى عن جنوب كاليفورنيا، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى صديق للولايات المتحدة الأمريكية.

 

وأضاف عضو بالكونجرس - الذى كان ضمن الأسماء المرشحة لتولى حقيبة وزارة الخارجية الأمريكية تحت إدارة دونالد - أن الرئيس السيسى هو "المدافع عن كل شئ جيد نؤمن به"، مشيرًا إلى مقابلة الرئيس السيسى أكثر من مرة.

 

وقال "روهراباشير فى تصريحات نقلها الموقع: "أعتقد أن السيسى هو ضرورة لأمننا القومى.. فهو أكثر أهمية لأمننا القومى ولهزيمة عدونا الأول، الإرهاب، من وجود فرقة كاملة جديدة داخل الجيش وهو بالتأكيد أكثر أهمية لأمننا القومى من الـF35 ".

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما

ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما

ترامب يتعهد باتفاق أفضل مع الصين حال المساعدة في مسألة كوريا الشمالية

ترامب يتعهد باتفاق أفضل مع الصين حال المساعدة في مسألة كوريا الشمالية

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا