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الداخلية: مباراة الزمالك والأهلي بدون جمهور..والموقعة مراقبة بالكاميرات

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الداخلية: مباراة الزمالك والأهلي بدون جمهور..والموقعة مراقبة بالكاميرات الداخلية: مباراة الزمالك والأهلي بدون جمهور..والموقعة مراقبة بالكاميرات

>كتب محمود عبد الراضى

أنهت وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية لتأمين مباراة كرة القدم بين فريقى الأهلى والزمالك "بدون جمهور" بإستاد بترو سبورت بالقاهرة الجديدة، فى إطار حرص وزارة الداخلية على دعم الرياضة وتأمين فعالياتها بما يحقق أهدافها وخروجها بالشكل اللائق، وفى ضوء الاستعداد لإقامة مباراة كرة القدم بين فريقى "الأهلى – الزمالك" "بدون جمهور" مساء يوم الخميس الموافق 29 ديسمبر الجارى بإستاد بترو سبورت بالقاهرة الجديدة.

 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين المباراة، حيث يسمح بدخول أعضاء مجالس إدارة الناديين وإتحاد الكرة والمدعوين بموجب تصاريح معتمدة، ويسمح بدخول الصحفيين والإعلاميين ومندوبى القنوات الفضائية المصرح لهم بتغطية أحداث المباراة بموجب تصاريح معتمدة، من الباب الرئيسى للإستاد، ويتم إخضاع كافة السيارات والأفراد المصرح لهم بدخول الإستاد لإجراءات تفتيش دقيقة ضماناً لعدم دخول أية ممنوعات.

 

ويتم غلق بوابات الإستاد نهائياً فى تمام الساعة السادسة مساءً ولن يسمح بدخول أحد بعد ذلك التوقيت، ولن يسمح بتواجد أى من الأشخاص بخلاف الخدمات الأمنية بمحيط الإستاد والطرق المؤدية إليه، ويتم مراقبة محيط الإستاد وجميع مداخله ومخارجه والطرقات الداخلية والمدرجات بكاميرات عالية الجودة لرصد أية مخالفات.

 

ونظراً لإقامة المباراة بدون جمهور، فإن وزارة الداخلية تهيب بالجماهير التعاون معها فى الخروج بالمباراة بالصورة اللائقة بسمعة الرياضة المصرية والحفاظ على سلامة المنشآت الرياضية وذلك تنفيذاً لتعليمات وضوابط إقامة المباراة "بدون جمهور" والالتزام بمتابعتها من خلال شاشات القنوات الناقلة لها.


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