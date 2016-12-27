«الوزراء» ينفي زيادة سعر رغيف الخبز

(أ.ش.أ)

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما نشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن زيادة سعر رغيف الخبز المدعم خلال الفترة المقبلة، وتوقف صرف سلع نقاط الخبز.

ورغم نفي المركز هذه الشائعة في تقرير سابق له خلال الفترة من 28 نوفمبر حتى 5 ديسمبر 2016، إلا أنه لوحظ إعادة تداول هذه الشائعة مرة أخرى خلال الفترة الحالية، مما دفع المركز للتواصل مجددًا مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء للمرة الثانية.

وأكدت وزارة التموين، أنه لا زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم خلال الفترة المقبلة، أو توقف صرف سلع نقاط الخبز، حيث أنه لم يتخذ أي قرار على الإطلاق فيما يتعلق بهذين الأمرين، وأن الوزارة ملتزمة بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش.

وأضافت الوزارة، أن الدولة هي من ستتحمل تكاليف الإنتاج لأصحاب المخابز بعد زيادة أسعار المحروقات، ليصبح اللتر بـ180 قرشًا لأصحاب المخابز البلدية لإنتاج الخبز المدعم بدلًا من 235 قرشًا على أن تتحمل الدولة 55 قرشًا، كفرق سعر في اللتر الواحد، وأي زيادات في تكاليف إنتاج الخبز، وذلك تيسيرًا على المواطنين ومراعاة لمحدودي الدخل، وتأكيدًا على حرص الدولة لوصول الدعم لمستحقيه.