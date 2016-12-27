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البورصة تربح 1.6 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

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البورصة تربح 1.6 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم البورصة تربح 1.6 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

البورصة المصرية

 

ربح رأس مال سوق البورصة المصرية، نحو 1.6 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة، اليوم، ليغلق عند مستوى 599,167 مليار جنيه، وسط ارتفاع جماعى لأغلب المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.

وأغلق مؤشرى البورصة الرئيسى والعشرينى عند نقطة البداية، وارتفع مؤشر “إيجى إكس 50″ بنسبة 0.98%، ليغلق عند مستوى 1943 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 1.44%، ليغلق عند مستوى 466 نقطة، وقفز مؤشر “إيجى إكس 100″ الأوسع نطاقًا بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 1098 نقطة.

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