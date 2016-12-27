أخبار عاجلة

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 2 طن سماد مدعم بالوادى الجديد قبل تهريبها لبيعها فى السوق السوداء

Google+ Print
ضبط 2 طن سماد مدعم بالوادى الجديد قبل تهريبها لبيعها فى السوق السوداء ضبط 2 طن سماد مدعم بالوادى الجديد قبل تهريبها لبيعها فى السوق السوداء

>الوادى الجديد - ماهر أبو نور

تمكنت قوة من مباحث مديرية أمن الوادى الجديد ومباحث قسم شرطة الخارجة من ضبط سيارة ربع نقل عليها شحنة من السماد المدعم وغير المصرح ببيعه فى الأسواق، حيث تم التحفظ على السيارة وتحريز الشحنة المضبوطة وتحرر بها المحضر رقم 2901 إدارى قسم شرطة الخارجة لسنة 2016م، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.

 

ورد إخطار أمنى إلى اللواء عصام بدير، مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بضبط السيارة رقم 3330 نقل الوادى قيادة المدعو "إبراهيم.م " 45 سنة سائق ومقيم بإحدى قرى الخارجة وعليها 40 شيكارة سماد مدعم تزن 2 طن، أثناء محاولة تهريبها خارج المحافظة، لبيعها فى السوق السوداء، تم تحريز الكمية المضبوطة وتحرر بها المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365