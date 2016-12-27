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سقوط عامود إنارة برأس البر بسب سوء الأحوال الجوية

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سقوط عامود إنارة برأس البر بسب سوء الأحوال الجوية سقوط عامود إنارة برأس البر بسب سوء الأحوال الجوية

>دمياط-معتز الشربينى

 

تسبب سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها مدن محافظة دمياط، فى  سقوط عامود كهرباء بمنطقة المدخل الغربى بمدينة رأس البر. 

 

وقال محسن عزيز رئيس مدينة رأس البر لـ "اليوم السابع "، إن سبب سقوط العامود هو شدة الرياح، مضيفا أن فريق الصيانة بالوحدة المحلية برأس البر تمكن من إعادة زرع العمود، والتأكد من توصيلات الكهرباء.

 

وأضاف عزيز، أنه تم رفع كافة تجمعات مياه الأمطار برأس البر، منذ فجر اليوم، وخاصة منطقة المدارس.

 

وأشار رئيس المدينة، إلى أن رأس البر ترفع درجات الاستعداد بكافة الأجهزة والمعدات وفرق الصيانة، بناء على تعليمات الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط، لمواجهة كافة الطوراىء التي تنتج بسبب سوء الأحوال الجوية.

 

 

 


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