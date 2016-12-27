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قطع المياه لمدة 4 ساعات بالمدينة الطبية بسوهاج

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قطع المياه لمدة 4 ساعات بالمدينة الطبية بسوهاج قطع المياه لمدة 4 ساعات بالمدينة الطبية بسوهاج

فى تمام التاسعة من مساء اليوم

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2016 02:35 م

>سوهاج - محمود مقبول

 

أعلن اللواء المهندس محمد بدرى القائم باعمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب عن انقطاع المياه بالمدينة الطبية بمدينة سوهاج لمدة أربع ساعات وذلك في تمام الساعة التاسعة من مساء الثلاثاء الموافق 27 ديسمبر 2016 حتى الساعة الواحدة من صباح الاربعاء الموافق 28 ديسمبر 2016 الجارى للقيام بإعدام خط مياه قديم قطر 12بوصة.

 

وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالسادة المواطنين واصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.

 

 

 


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