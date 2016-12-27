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تأجيل محاكمة 739 متهمًا في فض اعتصام رابعة لـ 17 يناير المقبل

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تأجيل محاكمة 739 متهمًا في فض اعتصام رابعة لـ 17 يناير المقبل تأجيل محاكمة 739 متهمًا في فض اعتصام رابعة لـ 17 يناير المقبل

جانب من وقائع المحاكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 739 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فض اعتصام رابعة العدوية”، لجلسة 17 يناير، لاستكمال فض الأحراز.

ويأتي على رأس المتهمين في القضية عدد من قيادات جماعة “الإخوان”، في مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، إلى جانب “أسامة” نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، فيما تشمل قائمة المتهمين المصور الصحفي محمود شوكان.

وكانت النيابة العامة، أسندت إلى المتهمين تهمًا عدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

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