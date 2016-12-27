أخبار عاجلة

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

توقيع بروتوكول لتطوير العملية التعليمية لمتحدي الإعاقة بتكلفة 75 مليون جنيه

Google+ Print
توقيع بروتوكول لتطوير العملية التعليمية لمتحدي الإعاقة بتكلفة 75 مليون جنيه توقيع بروتوكول لتطوير العملية التعليمية لمتحدي الإعاقة بتكلفة 75 مليون جنيه

المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

(أ.ش.أ)

شهدا المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم، اليوم، مراسم الاحتفالية التي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بمناسبة توقيع بروتوكول مشترك بين الجانبين لتطوير العملية التعليمية للأشخاص متحدي الإعاقة في ، يأتي ذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية لتمكين متحدي الإعاقة باستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومواكبة للاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

حضر الاحتفالية لفيف من قيادات وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتربية والتعليم، وعدد كبير من متخذي القرار والساده المعلمين بوزارة التربية والتعليم، بالإضافة الى نخبة من الشركات المصرية والعالمية المعنية بهذا الشأن.

وأكد القاضي أن دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة يعد محورًا رئيسيًا في استراتيجية عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث إن ثقافة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي ثقافة دامجة وممكنة للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن جهود الوزارة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام التكنولوجيا معروفة ومقدرة علي المستوي الدولي، مضيفًا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتلقى العديد من الدعوات من المؤسسات الدولية لعرض تجربتها الناجحة والرائدة في تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام التكنولوجيا.

تتضمن بنود البروتوكول التأهيل التكنولوجي لعدد 3000 مدرسة من مدارس التربية الخاصة والدمج التعليمي، وتدريب نحو 30000 معلم من معلمي تلك المدارس على استخدام التكنولوجيا المساعدة والحاسب الآلي، لرفع كفاءة التعليم في هذه المدارس، وتقدر التكلفة الاجمالية لتنفيذ هذا الاتفاق نحو 75 مليون جنيه، والتي تعد هي التكلفة الاكبر التي توجه لدعم الطلبة ذوي الاعاقة في تاريخ وزارة التربية والتعليم.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر