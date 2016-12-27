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عمر جابر ضيف عمرو أديب في «كل يوم» على ON.E

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عمر جابر ضيف عمرو أديب في «كل يوم» على ON.E عمر جابر ضيف عمرو أديب في «كل يوم» على ON.E

كابتن عمر جابر

كتبت – إنجي لطفي

يستضيف الإعلامي عمرو أديب، اليوم، في برنامجه كل يوم على شاشة ON.E، في تمام التاسعة والنصف، والذي يذاع بالتزامن على راديو نغم FM ، نجم نادي الزمالك السابق والمحترف بصفوف نادي بازل السويسري حاليًا، كابتن عمر جابر نجم منتخب .

وينضم عمر جابر لمعسكر منتخب مصر للاستعداد لمباراة تونس الودية والتي تقام في 8 يناير المقبل على ملعب القاهرة، في إطار الاستعدادات النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالجابون، ويتحدث عمر جابر عن تجربته الاحترافية وعلاقتة الممتدة مع جماهير القلعة البيضاء واستعداداته للمشاركته الأولى في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

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