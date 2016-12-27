«الصحة»: إطلاق حملة قومية لعلاج روماتيزم القلب فى النوبة

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> أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن انطلاق الحملة القومية لعلاج روماتيزم القلب ‪بمدينة النوبة بمحافظة أسوان، الخميس القادم، وحتى السبت 31 من ديسمبر الحالى، فى إطار المبادرة القومية التي أطلقها الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، الشهر الماضي، تحت شعار “مصر خاليه من مرض روماتيزم القلب “.

وأوضح الدكتور علاء الغمراوي، مدير البرنامج ان الحملة فى يومها الأول ستتضمن التوعية عن المرض وطرق الوقاية منه فى كل من مراكز محافظة أسوان، وسيتم دعوة رجال الدين، والرائدات الريفيات، والزائرات الصحيات، والإخصائيين الاجتماعيين، والجمعيات الأهلية، ورجال الإعلام، بهدف حمل رسالة للوقاية من المرض، لافتًا الى أن ‪ اليوم الثانى والثالث سيكون للمسح الطبى باستخدام أجهزة الموجات الصوتية للقلب للاكتشاف المبكر لروماتيزم القلب لأطفال وشباب منطقة النوبة، وتسجيل الحالات الإيجابية والمتابعة فى مركز البرنامج القومى لروماتيزم القلب.

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> وأضاف الغمراوى، أن الحمله تستهدف الاكتشاف المبكر لمرض روماتيزم القلب بالمدارس والمناطق العشوائية بجميع محافظات مصر، والتي ستستمر علي مدار اربع سنوات مقبلة، لتعلن مصر خالية من مرض روماتيزم القلب في ٢٠٢٠، مشيرًا إلى أن الحملة تعمل من خلال 30 مركز لروماتيزم القلب بمحافظات مصر المختلفة مجهزين بأجهزة موجات صوتية للقلب، موضحًا أنه تم تدريب أطباء المراكز على مهارات الموجات الصوتية للقلب بواسطة فريق طبى من أساتذة طب من جامعة عين شمس‪.

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> وأشار الغمراوى، إلى دعم وزير الصحة والسكان لبرنامج روماتيزم القلب، والذى يهدف إلى حماية قلوب أطفال مصر والشباب من روماتيزم القلب، هذا المرض الذى يدمر صمامات القلب وينتهى بهبوط فى عضلة القلب، مما ينتج عنه الحاجة لإجراء عمليات قلب مفتوح لاستبدال الصمامات التالفة، مما يؤثر بالسلب على صحة المواطن المصرى ويكلف الدولة مليارات الجنيهات.

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> كما تم وضع كل الإمكانيات لنجاح الحملة القومية لروماتيزم القلب، والتي تعد إنجازًا حقيقيًا، كما يتم الإعداد لتغطية العشوائيات ونقل الخدمة الطبية الحديثة من خلال أحدث الأجهزة الطبية إلى المواطنين فى أماكن تواجدهم والكشف المبكر عن روماتيزم القلب وتحويل الحالات التى تستدعى إجراء عمليات قلب مفتوح لاجراء الجراحة بالمجان فى مراكز القلب‪ .

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> وتابع الغمراوى، أن الحملة مبنية علي ثلاث محاور،الأول وضع نظام متكامل مبني على قواعد الجودة الطبية، ومعايير منظمة الصحة العالمية وتقديم نظام للوقاية الأولية، حيث التشخيص السليم لالتهاب الحلق بالميكروب السبحى، وصرف العلاج، والذى أوصت به منظمة الصحة العالمية وهو حقنة بنسلين طويل المفعول، وقد تم تعميم هذا البروتوكول، أما المحور الثانى هو تقديم الوقاية الثانوية من خلال 30 مركز لروماتيزم القلب، حيث تقدم الخدمة الطبية للمرضى بالمجان ، من خلال الكشف الإكلينيكى وإجراء الموجات الصوتية للقلب، والتى أصبحت أساسية فى تشخيص مرض روماتيزم القلب، وقد تم تفعيل نظام الإحالة بين الرعاية الأولية، ومراكز روماتيزم القلب، وأيضًا من المستشفيات، حيث يتم تسجيل جميع الحالات فى برنامج إلكترونى لوضع قاعدة بيانات صحيحة وربطها إليكترونيًا بوازرة الصحة، أما المحور الثالث فيتمثل في تحويل الحالات التي تحتاج إلى جراحة قلب إلى مراكز جراحة القلب التابعة للوزارة وإجراء العمليات على نفقة الدولة‪.

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> وأشار الغمراوي، إلي أنه تم عمل العديد من القوافل بكافة محافظات مصر، ومنها حلايب وشلاتين والأسمرات بالمقطم، وحاليًا بالنوبة، لافتًا إلي أن برنامج وزارة الصحة لروماتيزم القلب حصل على جائزة منظمة الصحة العالمية لعام 2015، وأوصت منظمة الصحة العالمية بتعميم البرنامج المصرى فى البلدان التى تعانى من روماتيزم القلب.