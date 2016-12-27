دمياط معتز الشربينى – عبده عبد البارى

قال ممدوح الشيطى، المتحدث الإعلامى لهيئة ميناء دمياط لـ"اليوم السابع"، إنه تم إغلاق ميناء دمياط بسبب سوء الأحوال الجوية حيث بلغت سرعة الرياح 45 عقدة وبلغت الأمواج 4 أمتار.

فيما استقبل الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات وسفينتى بضائع عامة، وغادر الميناء 4 سفن حاويات أخرى وسفينة بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 25 سفينة، بالإضافة إلى 38 سفينة بالمخطاف الخارجى للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول، كما غادر الميناء قطارين بحمولة 2504 أطنان قمح، و85 سيارة بحمولة 4096 طن قمح.

ووصل رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 86528 طنا.. بينما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال بالميناء 93258 طن قمح، وشملت حركة الصادر من الميناء 7700 طن يوريا و2940 طن فوسفات و680 طن رمل زجاجى.

ومن ناحية أخرى أعلن ديوان عام محافظة دمياط أن سرعة الرياح وهطول الإمطار ادى إلى إغلاق بوغاز الصيد بمدينة عزبة البرج وعدم السماح بخروج أى مركب صيد للبحر المتوسط نظرا لاستمرار هذه نوة الفيضة من اليوم ولمدة خمسة أيام قادمة، كما توقفت حركة الصيد داخل مسطح بحيرة المنزلة لحين تحسن الأحوال الجوية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تشهد فيه كافة مدن محافظة دمياط طقسا غير مستقر مع استمرار هطول الأمطار على كافة المدن مصحوبة بموجة من الصقيع والبرودة.