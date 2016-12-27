بدون مزيلات للعرق.. 6 أطعمة تجعل رائحة جسمك جيدة

كتبت آلاء الفقى

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" 6 أطعمة تجعل رائحة الجسم جيدة فى غضون ساعات قليلة دون اللجوء لمزيلات العرق وتجنبك رائحة الجسم السيئة والتى تشمل الآتى:

1.البرتقال واليوسفى:

فهى من الفاكهة التى تحتوى على حمض الستريك، كما لهما قدرة كبيرة على طرد السموم والفضلات من الجسم عن طريق البراز وليس العرق، مما يجعل رائحة الجسم جيدة.

2.التفاح:

غنى بالمواد المضادة للأكسدة التى يمكن أن تعمل على طرد جميع السموم من الجسم، مما يجعل رائحة الجسم جيدة وتقضى على أى روائح كريهة.

3.الليمون:

فهو مثل البرتقال غنى بفيتامين سى، ويجعل رائحة العرق جيدة، لأنه يقضى على المواد المسببة لرائحة الجسم الكريهة.

4.الروزمارى:

هو عشب يساعد على تطهير الدم، وبالتالى يحافظ على رائحة العرق جيدة، ويمكنه أيضا القضاء على رائحة الجسم.

5.الزنجبيل :

يمكن أن يساعد فى القضاء على رائحة الجسم جيدة، ويمكن إزالة السموم والفضلات من الجسم .

6. الكرفس:

من الخضروات التى تساعد فى القضاء على رائحة الجسم، واحتوائه على بعض الانزيمات يمكن أن تقلل من التعرق، وبالإضافة إلى ذلك يجعل الجسم يفرز الفيرمونات التى تساعد على قابلية الجسم الشخص الآخر.