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وزارة الطيران: «العربية للطيران» طلبت تغيير مدير الهيئة وليس سحب رئاسة مصر

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وزارة الطيران: «العربية للطيران» طلبت تغيير مدير الهيئة وليس سحب رئاسة مصر وزارة الطيران: «العربية للطيران» طلبت تغيير مدير الهيئة وليس سحب رئاسة مصر

شريف فتحى وزير الطيران المدنى

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تفيد بسعى بعض الدول العربية لسحب رئاسة الهيئة العربية للطيران من ، تواصل المركز مع وزارة الطيران المدنى، والتى نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدت أن حقيقة الأمر يتمثل فى أن هناك طلب جماعى من أغلب أعضاء المجلس التنفيذى للهيئة لتغيير مدير الهيئة، واستبداله بمصرى آخر، مما يعد دليلاً على أن طلب التغيير ليس للجنسية، ولكن لذات الشخص الأمر الذى يؤكد عدم وجود أى أبعاد سياسية فى هذا الأمر.

وأضافت الوزارة، أن هناك عدة دول طلبت ذات المطلب من أعضاء المجلس التنفيذى، منذ عدة أشهر وليس فى الاجتماع الأخير الذى عقد مؤخراً بسلطنة عمان، لكن للأسف فإن البعض يسعى لتحويل الموضوع إلى خلاف سياسى وهو غير حقيقى، مشيرة إلى أن الوزارة تدرس الموضوع ككل من جميع النواحى لاتخاذ القرار المناسب، موضحة أن المجلس التنفيذى للهيئة العربية للطيران المدنى، يشارك فيه رؤساء هيئات وسلطات الطيران المدنى فى 9 دول عربية، تشمل النقل الجوى والملاحة الجوية وأمن الطيران والبيئة.

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