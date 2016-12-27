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رئيس جيبوتي يغادر مطار القاهرة الدولى

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رئيس جيبوتي يغادر مطار القاهرة الدولى رئيس جيبوتي يغادر مطار القاهرة الدولى

إسماعيل عمر جيلة، رئيس دولة جيبوتي

 

غادر مطار القاهرة الدولي، إسماعيل عمر جيلة، رئيس دولة جيبوتي، بعد لقاءه بالرئيس عبدالفتاح ، وبحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل بقصر الاتحادية، إسماعيل عمر جيلة، رئيس جمهورية جيبوتي، وعقد جلسة مباحثات ثنائية ، أعقبها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين.

وأكد السيسى، حرص على تعزيز التعاون مع جيبوتي في مختلف المجالات، وخاصة في القطاع الاقتصادي والتجاري، مشيرًا إلى استمرار مصر في دعم جيبوتي في المجالات التنموية، وبناء القدرات من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وحرصها على تلبية احتياجات أبناء جيبوتي التنموية.

وشدد الرئيس، على أن ثوابت سياسة مصر الخارجية تقوم على عدم التدخل في شئون الدول الأخرى، وعدم التآمر ضدها، مشيرًا إلى حرص مصر على تكثيف التنسيق والتشاور مع جيبوتي إزاء التحديات القائمة بمنطقتي البحر الأحمر والقرن الأفريقي.

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