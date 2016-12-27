بالصور..«عاشور» لـ «المحامين الجدد»: لستم أقل من وكلاء النيابة

أكد سامح عاشور نقيب المحامين، على ضرورة التزام شباب المهنة بالتعامل باحترام مع أطراف منظومة العدالة في المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة، حتى تحفظ هيبة المهنة.

وقال «عاشور» خلال كلمته بحفل حلف اليمين القانونية للمنضمين الجدد للنقابة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، اليوم، بنادي محامين المعادي: «حال شعوركم بأنكم أقل من القضاة ووكلاء النيابة انتقلوا لجداول غير المشتغلين».

وشدد «عاشور» على التزام المحامين الشباب بارتداء البدلة، والتزام المحاميات بارتداء الزي المحتشم بما يحفظ وقارها ويجنبها التعرض للمشاكل أثناء العمل، مضيفًا: «يجب عليكم ألا تكتفوا بالدراسة القانونية التي تلقيتموها داخل كليات الحقوق، بل عليكم الاطلاع على فروع القانون، وقراءة الأبحاث القانونية الجديدة، وأساليب المرافعة وإعداد الدفاع وغيرها».

وأردف عاشور، «المحامي المتميز الناجح عن أقرانه، يقرأ كذلك في باقي فروع العلم كالفلسفة، والأدب، والتاريخ، والجغرافيا، والعلوم»، مشيرًا إلى أن المحامي يتميز بالاستقلال في اختيار قضاياه مما يساعده على الإبداع، والدفاع عن حقوق موكليه، وكذلك استقلال الوطن وقضايا الشعب الملحة، والحرية، والعدل، فمهنة المحاماة رسالة.

وفي سياق أخر، أوضح نقيب المحامين، أن إجراء حلف اليمين اليوم بقاعتين، الأولى للمحاميات، والأخرى للمحامين، نظرا للأعداد الكبيرة مما يساعد على سهولة التنظيم.