أخبار عاجلة

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

أجمل تصويرات سيدتي للعام 2016

Google+ Print

الثلاثاء 27-12-2016 18:42

نعرض كلّ أسبوع في مجلة " سيدتي" تصويرات خاصة يعدّها فريق العمل. هذه الصور تكون لمجموعة من الأفكار الجمالية من وحي أجدد الصيحات وآخر ابتكارات عالم الجمال.

جمعنا لك في هذا الموضوع أجمل تصويرات سيدتي لمكياجات تحتاجينها في العام الجديد:

  • كيفية تنسيق الشفاه البنفسجيّة مع الملابس الذهبيّة
  • طريقة جديدة لرسم العين بالأيلاينر مع تسريحة ذيل الحصان
  • تطبيق الأيلاينر الأخضر
  • أغرب المكياجات بالشفاه الصفراء مع الظلال الأخضر
  • مكياج الرياضيّات
  • الشفاه الزهرية مع العيون السموكي الزرقاء
  • أجدد صيحات الأظافر الداكنة
  • خدعة تركيب الرموش على الجفنين العلوي والسفلي
  • مكياج جريء للسهرات

 

يمكنك متابعة الصور لمعرفة كيفيّة الحصول على هذه المكياجات.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي