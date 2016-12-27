أجمل تصويرات سيدتي للعام 2016

نعرض كلّ أسبوع في مجلة " سيدتي" تصويرات خاصة يعدّها فريق العمل. هذه الصور تكون لمجموعة من الأفكار الجمالية من وحي أجدد الصيحات وآخر ابتكارات عالم الجمال.

جمعنا لك في هذا الموضوع أجمل تصويرات سيدتي لمكياجات تحتاجينها في العام الجديد:

كيفية تنسيق الشفاه البنفسجيّة مع الملابس الذهبيّة

طريقة جديدة لرسم العين بالأيلاينر مع تسريحة ذيل الحصان

تطبيق الأيلاينر الأخضر

أغرب المكياجات بالشفاه الصفراء مع الظلال الأخضر

مكياج الرياضيّات

الشفاه الزهرية مع العيون السموكي الزرقاء

أجدد صيحات الأظافر الداكنة

خدعة تركيب الرموش على الجفنين العلوي والسفلي

مكياج جريء للسهرات

يمكنك متابعة الصور لمعرفة كيفيّة الحصول على هذه المكياجات.