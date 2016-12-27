فيتامينات تخلّصك من تقصّف الشعر

إنّ عملية التخلّص من تقصّف الشعر تبدأ من العناية به والحفاظ عليه بعيداً عن عوامل التلف، فالوقاية أسهل كثيراً من العلاج بعد حدوث المشكلة. لذا عليك حماية شعرك دائماً باتّباع النصائح التالية للوقاية من تقصّف الشعر:

استخدام مشط واسع الأسنان: من المهم البقاء بعيداً عن فرشاة الشعر، فهي تزيد من تقصّفه، وفرش الشعر تحتوي على شعيرات خشنة تؤدي إلى الإضرار بشعرك من الجذور، لذا احرصي على استبدال فرشاة شعرك بمشط واسع الأسنان، ويفضّل أن يكون المشط مصنوعاً من الخشب، لضمان صحة شعرك. البعد عن استخدام مصففات الشعر رخيصة الثمن: قد تؤدي مصففات الشعر الرخيصة نفس الوظيفة التي تقوم بها مصففات الشعر غالية الثمن، ولكنها مع الوقت ستترك شعرك تالفاً وسيئاً للغاية. لذا احرصي على شراء منتجات التصفيف المضمونة وغالية الثمن، للحفاظ على صحة شعرك. تناول الفيتامينات:من المهم الحصول على الفيتامينات المغذيّة لفروة رأسك، فإذا كنت تعانين من تقصّف الشعر، احرصي على تناول فيتامين (ب)وحمض الفوليك والبيوتين لتحسين نمو شعرك بصورة عامة، وإذا كنت لا تتناولين طعاماً صحياً بصورة مستمرة، فيمكنك حينها أن تقومي باستشارة طبيبك، ليصف لك بعض المكمّلات الغذائية. تجعيد الشعر: بدلاً من فرد الشعر المجعّد يومياً بمكواة الشعر الساخنة التي تؤدي إلى تقصّف الشعر، اتركي شعرك المجعّد كما هو من وقت لآخر لكي يرتاح قليلاً من استخدام المصففات، ولا تقلقي، ستكونين رائعة بشعرك الأجعد، فهذا الشعر أصبح رائجاً منذ عدّة مواسم. قصّ أطراف الشعر: احرصي على قصّ أطراف شعرك المتقصّف باستمرار، ثم العناية به من خلال استخدام مواد طبيعية، كزيت الزيتون وزيت جوز الهند لتغذية شعرك والحفاظ على أطرافه من التقصّف.