حبس عامل 4 أيام لحيازته 3 قطع أسلحة نارية وذخيرة فى الشرابية

كتب أحمد حربى

أمرت نيابة الشرابية، اليوم الثلاثاء، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 3 أسلحة نارية وذخيرة بمنطقة الشرابية.

واعترف المتهم أنه يستعد للتشاجر مع جيرانه بسبب خلافات سابقة بينهما، وأنه يجهز الأسلحة لاستخدامها فى المشاجرة، فتم ضبطه وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة الشرابية، لتفقد الحالة الأمنية بشارع المجارى، تمكنوا من ضبط "محمود ع س" 36 سنة، عامل، السابق اتهامه فى القضية رقم 654 لسنة 1992 الشرابية "سلاح بدون ترخيص"، وبحوزته 3 قطع سلاح نارى عبارة عن فرد روسى و4 طلقات، وفرد خرطوش عيار 16مم و28 طلقة، وطبنجة صوت معدلة عيار 8.5 مم و16 طلقة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإعداد للتشاجر مع جيرانه، بسبب وجود خلافات سابقة بينهم، وتحرر المحضر اللازم، وأصدرت النيابة قرارها المتقدم.