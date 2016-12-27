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حبس قاتل شقيقه بعابدين بسبب معايرته بعدم قدرته الاعتماد على نفسه 4 أيام

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حبس قاتل شقيقه بعابدين بسبب معايرته بعدم قدرته الاعتماد على نفسه 4 أيام حبس قاتل شقيقه بعابدين بسبب معايرته بعدم قدرته الاعتماد على نفسه 4 أيام

>كتب أحمد إسماعيل

قرر أحمد عبد الحكيم مدير نيابة وسط القاهرة، بإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الأول للنيابات، حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شقيقه "سائس"، حيث سدد له 4 طعنات نافذة بالجسم، وأرداه قتيلا غارقا فى دمائه وسط مقلب قمامة.

وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة، وأمرت بتشريح جثمان المجنى عليه لتحديد سبب الوفاة، وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية.

وأدلى المتهم فى تحقيقات النيابة باعترافات تفصيليه، وقال إنه نظرا لمروره بضائقة مالية توجه إلى مقلب القمامة، حيث يتواجد شقيقه المجنى عليه، وطلب منه إقراضه مبلغ مالى، إلا أن المجنى عليه رفض وحدثت بينهما مشادة كلامية، قام خلالها المجنى عليه بمعايرة المتهم بعدم قدرته على الاعتماد على نفسه، ما أثار حفيظته، وانصرف عاقداً العزم على الانتقام منه.

وتابع المتهم فى تحقيقات النيابه قائلا إنه فى سبيل ذلك أعد السكين والقفازات لإخفاء البصمات، وتوجه إلى حيث يتواجد المجنى عليه بمكان الواقعة، وعاجله بعدة طعنات بالبطن والصدر محدثا ما به من إصابات التى أودت بحياته، ثم استغاث بالمارة، مدعيا قيام المجنى عليه بإحداث إصابته بنفسه بقصد الانتحار.


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مصر 365

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