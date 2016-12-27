ضبط 10 هاربين من أحكام جنائية خلال حملة أمنية بقنا

قنا- وائل محمد

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من القبض على 10 أشخاص خلال حملة أمنية شنتها قوات الأمن، لضبط العناصر الجنائية الصادر ضدها أحكام، بعدد من مراكز شرطة دشنا، ونجع حمادى وأوبوتشت وقوص.

كان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، تلقى إخطاراً من العميد محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بضبط 10 أشخاص متهمين فى عدة قضايا جنائية، وصادر لهم قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة، لإتهامهم فى قضايا مشاجرة ، وتبديد، وإيصال أمانة، وأحكام جزئية ومستأنف.

وبمناقشتهم اعترفوا بالأحكام الصادرة ضدهم، فيما أخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات مع المتهمين، وحرر محضر بالواقعة.