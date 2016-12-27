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إرتفاع جنوني جديد في أسعار الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 27-12-2016

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إرتفاع جنوني جديد في أسعار الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 27-12-2016 إرتفاع جنوني جديد في أسعار الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 27-12-2016

لم يستقر على سعر معيين وخاصة بعد زيادة الدولار ، وشهد أسعاره حاله من التذبذب الكبير في الأسواق بسبب ارتفاع الأسعار الدولار الامريكى والذي وصل إلى 20 جنيه وهذا المبلغ مبالغ فيه مما جعل الشركات تقوم بزيادة أسعار مما حدث حاله من الارتباك في سوق العقارات .

وصل سعر طن الحديد الذي تخطى 10 ألف جنيه خاصة بعد ارتفاع الدولار على الرغم من وجود الحديد التركي والصيني في السوق المصري إلا انه لم يشبع حاجه السوق إليه على الرغم من حاجه تجارة العقارات إليه .

أسعار الحديد بالشركات المصرية :

حديد عز : 10100 جنيها .

حديد المصريين : 9750 جنيها .

حديد بشاي : 9950 جنيها .

حديد عطية : 9700 جنيها .

حديد بيانكو  : 9650 جنيها .

حديد الوطنية : 9550 جنيها .

حديد اركو : 9550 جنيها .

سعر طن الاسمنت في السوق المصري :

ارتفع سعر الاسمنت قرابة 250 جنيه في أخر 3 أشهر ومما أد إلى ارتباك سعر المواد البناء خاصة لاختلاف أسعار .

أسعار طن الاسمنت :

العربية للاسمنت  : 740 جنيها .

أسيوط المهندس : 790 جنيها .

النهضة : 785 جنيها .

وادي النيل : 725 جنيها .

العريش : 725 جنيها .

سيناء : 720 جنيها .

اسيك المنيا : 735 جنيها .

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