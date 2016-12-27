تحليل الـ"D N A" يصدم 7 نجوم قبل كلاسيكو الأهلى والزمالك

كتبت ــ لبنى عبد الله

صدمة عنيفة تلقاها سبعة من أبرز نجوم الأهلى والزمالك قبل ساعات قليلة من لقاء القمة المرتقب الذى يجمع الناديين فى السابعة مساء الخميس ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام على ستاد بتروسبورت، من الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى لمنتخب لمصر.

كانت الرسالة الضمنية التى طلبها كوبر من خمسة لاعبين فى الزمالك وستة من الأهلى بضرورة إجراء تحليل DNA للالتحاق ببعثة الفراعنة المتوجهة للجابون، للمشاركة فى بطولة الأمم الأفريقية يناير المقبل، بما يؤكد أن هؤلاء اللاعبون دون غيرهم هم المشاركون مع فى قائمة الفراعنة لهذه البطولة المنتظر الإعلان عنها فى الأول من يناير القادم.

جاء اختيار السداسى الأهلاوى "شريف إكرامى، وأحمد فتحى، وسعد سمير، وأحمد حجازى، وعبد الله السعيد، ومروان محسن" ، والخماسى الزملكاوى "أحمد الشناوى وعلي جبر وطارق حامد وإبراهيم صلاح وأحمد دويدار" ليكون بمثابة الصدمة لسبعة نجوم آخرين تأكد غيابهم عن منافسات الكان ويرصدهم "اليوم السابع" فى التقرير التالى ..

باسم مرسى

فى ظل ندرة المهاجمين وابتعاد البعض الآخر عن مستواه، وتواجده بصفة دائمة مع الفراعنة حملت رسالة كوبر لنجوم الزمالك المتوقع انضمامهم للفراعنة فى رحلة الجابون صدمة عنيفة لباسم مرسى مهاجم الفريق الأبيض قبل ساعات من مواجهة الأهلى.

وليد سليمان

ورغم أنه يعيش أفضل فترات تألقه مع الأهلى تلقى وليد سليمان صانع ألعاب الفريق الأحمر صدمة قاسية من كوبر، فلم يكن يتوقع أن يكون خارج صفوف الفراعنة فى رحلة الجابون .

شيكابالا

يقود الزمالك ببراعة ويحمل جينات التألق والإبداع فى الفترة الأخيرة، ورغم ذلك وقع خبر استبعاده من صفوف الفراعنة فى رحلة الجابون كالصدمة على رأس محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك .

مؤمن زكريا

ومن داخل الأهلى لم يصدق مؤمن زكريا صانع ألعاب الفريق نبأ استبعاده من صفوف الفراعنة فى رحلة الجابون مما كان له أثر سلبى على اللاعب قبل ساعات من مواجهة الزمالك فى كلاسيكو الخميس .

محمود حمدى الونش

مدافع الزمالك صاحب الأداء الثابت والمستوى المتميز والذى رشحه الكثيرون للإنضمام لصفوف الفراعنة لتعزيز خط الدفاع فى ظل غياب رامى ربيعة وأحمد حجازى مدافعى الأهلى بفعل الإصابة، إلا أن الونش تلقى رسالة كوبر لنجوم الزمالك الخالية من اسمه بمزيد من الحسرة .

محمد إبراهيم

توقع أن تشمله قائمة اختيارات الفراعنة لرحلة الجابون بعد تألقه فى الفترة الأخيرة لكنه اصطدم برؤية كوبر الفنية، مفضلا التركيز فى مواجهة الكلاسيكو .

محمود عبد العاطى دونجا

وكان دونجا لاعب وسط الزمالك يمنى نفسه بالانضمام للفراعنة فى منافسات الكان، ولكن جاءت الرياح بما لاتشتهى السفن مما فرض على اللاعب حزناً شديداً قبل مواجهة الأهلى.