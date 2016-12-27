أخبار عاجلة

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

تحليل الـ"D N A" يصدم 7 نجوم قبل كلاسيكو الأهلى والزمالك

Google+ Print
تحليل الـ"D N A" يصدم 7 نجوم قبل كلاسيكو الأهلى والزمالك تحليل الـ"D N A" يصدم 7 نجوم قبل كلاسيكو الأهلى والزمالك

>كتبت ــ لبنى عبد الله

صدمة عنيفة تلقاها سبعة من أبرز نجوم الأهلى والزمالك قبل ساعات قليلة من لقاء القمة المرتقب الذى يجمع الناديين فى السابعة مساء الخميس ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام على بتروسبورت، من الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى لمنتخب لمصر.

 

كانت الرسالة الضمنية التى طلبها كوبر من خمسة لاعبين فى الزمالك وستة من الأهلى بضرورة إجراء تحليل DNA للالتحاق ببعثة الفراعنة المتوجهة للجابون، للمشاركة فى بطولة الأمم الأفريقية يناير المقبل، بما يؤكد أن هؤلاء اللاعبون دون غيرهم هم المشاركون مع فى قائمة الفراعنة لهذه البطولة المنتظر الإعلان عنها فى الأول من يناير القادم.

 

جاء اختيار السداسى الأهلاوى "شريف إكرامى، وأحمد فتحى، وسعد سمير، وأحمد حجازى، وعبد الله السعيد، ومروان محسن" ، والخماسى الزملكاوى "أحمد الشناوى وعلي جبر وطارق حامد وإبراهيم صلاح وأحمد دويدار" ليكون بمثابة الصدمة لسبعة نجوم آخرين تأكد غيابهم عن منافسات الكان ويرصدهم "اليوم السابع" فى التقرير التالى ..

باسم مرسى

فى ظل ندرة المهاجمين وابتعاد البعض الآخر عن مستواه، وتواجده بصفة دائمة مع الفراعنة حملت رسالة كوبر لنجوم الزمالك المتوقع انضمامهم للفراعنة فى رحلة الجابون صدمة عنيفة لباسم مرسى مهاجم الفريق الأبيض قبل ساعات من مواجهة الأهلى.

وليد سليمان

ورغم أنه يعيش أفضل فترات تألقه مع الأهلى تلقى وليد سليمان صانع ألعاب الفريق الأحمر صدمة قاسية من كوبر، فلم يكن يتوقع أن يكون خارج صفوف الفراعنة فى رحلة الجابون .

شيكابالا

يقود الزمالك ببراعة ويحمل جينات التألق والإبداع فى الفترة الأخيرة، ورغم ذلك وقع خبر استبعاده من صفوف الفراعنة فى رحلة الجابون كالصدمة على رأس محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك .

مؤمن زكريا

ومن داخل الأهلى لم يصدق مؤمن زكريا صانع ألعاب الفريق نبأ استبعاده من صفوف الفراعنة فى رحلة الجابون مما كان له أثر سلبى على اللاعب قبل ساعات من مواجهة الزمالك فى كلاسيكو الخميس .

محمود حمدى الونش

مدافع الزمالك صاحب الأداء الثابت والمستوى المتميز والذى رشحه الكثيرون للإنضمام لصفوف الفراعنة لتعزيز خط الدفاع فى ظل غياب رامى ربيعة وأحمد حجازى مدافعى الأهلى بفعل الإصابة، إلا أن الونش تلقى رسالة كوبر لنجوم الزمالك الخالية من اسمه بمزيد من الحسرة .

محمد إبراهيم

توقع أن تشمله قائمة اختيارات الفراعنة لرحلة الجابون بعد تألقه فى الفترة الأخيرة لكنه اصطدم برؤية كوبر الفنية، مفضلا التركيز فى مواجهة الكلاسيكو .

محمود عبد العاطى دونجا

وكان دونجا لاعب وسط الزمالك يمنى نفسه بالانضمام للفراعنة فى منافسات الكان، ولكن جاءت الرياح بما لاتشتهى السفن مما فرض على اللاعب حزناً شديداً قبل مواجهة الأهلى.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الثلاثاء 11 أبريل 2017

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الثلاثاء 11 أبريل 2017

ستاد مصر: لقاء مع ماكيدا المدير الفنى لفريق الاتحاد عقب مباراته مع الأهلى

ستاد مصر: لقاء مع ماكيدا المدير الفنى لفريق الاتحاد عقب مباراته مع الأهلى

ستاد مصر: لقاء مع حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى وحديث عن سياسة التدوير المتبعه مع اللاعبين

ستاد مصر: لقاء مع حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى وحديث عن سياسة التدوير المتبعه مع اللاعبين

ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لمباراة الاتحاد والأهلى

ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لمباراة الاتحاد والأهلى