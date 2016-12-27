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مباراة القمة.. عودة باسم مرسى وشيكابالا لتدريبات الزمالك اليوم

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مباراة القمة.. عودة باسم مرسى وشيكابالا لتدريبات الزمالك اليوم مباراة القمة.. عودة باسم مرسى وشيكابالا لتدريبات الزمالك اليوم

>كتب أحمد توفيق

يترقب الجهاز الفنى لنادى الزمالك، عودة باسم مرسى مهاجم الفريق للتدريبات الجماعية بشكل طبيعى اليوم الثلاثاء، بعد خضوعه لتدريبات تأهيلية خلال اليوميين الماضيين لتعرضه للإصابة بشد فى العضلة الخلفية فى التدريبات الأخيرة.

 

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى بعد غد الخميس ضمن الأسبوع الـ 17 لمسابقة الدورى الممتاز بملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، كما يشهد مران الزمالك اليوم عودة الفهد الأسمر محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق بعدما خاض تدريبات، خاصة فى الأيام الماضية لشعوره بالإجهاد وتجنب تعرضه للإرهاق قبل مباراة القمة المرتقبة .


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