الأهلي يوضح تطورات إصابة رامى ربيعة وحجازى وباسم على

كتب فتحى الشافعى

واصل ثنائى الأهلى أحمد حجازى وباسم على أداء برنامجهما التأهيلى، للتخلص من الإصابة، حيث يعانى حجازى من شد فى العضلة الخلفية بينما أصيب باسم بتمزق فى أربطة الركبة.

من جانبه، قال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، إن باسم تخلص من الرشح الذى كان يعانى منه فى الركبة ويواصل أداء برنامجه التأهيلى بشكل طبيعى، وأضاف طبيب الأهلى أن باسم سيبدأ تنفيذ المرحلة القادمة من البرنامج التأهيلى خلال الفترة المقبلة.

على صعيد متصل، منح طبيب الأهلى رامى ربيعة، مدافع الفريق، راحة من المران خلال الفترة الحالية، لحين زوال الاتشاح الذى يعانى منه اللاعب فى الكاحل بعدما أجرى اللاعب أشعة أثبتت إصابته بتمزق فى أربطة الكاحل وغيابه عن الملاعب لفترة لن تقل عن 6 أسابيع.

ومن المقرر أن ينتظم رامى فى التدريبات العلاجية والتأهيلية فور زوال الارتشاح من الكاحل، حيث فضل الدكتور خالد محمود، منحه راحة تامة حتى لا تتفاقم إصابته.

ويغيب باسم على وأحمد حجازى ورامى ربيعة عن مباراة الأهلى والزمالك المُقرر لها بعد غد، الخميس، بإستاد بتروسبورت فى الجولة الـ17 للدورى العام.