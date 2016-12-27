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مباراة القمة.. الزمالك والأهلي "إيد واحدة" لزيادة أعداد الحضور

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مباراة القمة.. الزمالك والأهلي "إيد واحدة" لزيادة أعداد الحضور مباراة القمة.. الزمالك والأهلي "إيد واحدة" لزيادة أعداد الحضور

>كتب أحمد توفيق

يجرى مسئولو نادى الزمالك، محاولات لزيادة أعداد الأشخاص المسموح لهم بحضور مباراة القمة أمام النادى الأهلى يوم الخميس المقبل ضمن الأسبوع الـ17 للدورى بملعب بتروسبورت.

 

ووفقا لقرار الجهات الأمنية تقرر حضور 100 شخص لمباراة القمة مقسمين بين الأهلى والزمالك بواقع 50 شخص لكل نادٍ.

 

ويحاول الزمالك زيادة أعداد الحضور، حيث هناك اقتراح بحضور ألف شخص لكل نادٍ مع إمكانية تقليل العدد فى حالة رفض الأمن.

 

ووفقا لمصدر بالزمالك سيتم خلال الساعات القادمة الاتفاق بين الناديين على إصدار خطاب مشترك للجهات الأمنية يتضمن اتفاق الأهلى والزمالك على زيادة أعداد الحضور فى المباراة وسيكون القرار النهائى للأمن.


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