الجيش السوري يحبط هجومًا لداعش باتجاه قرية نصر الله

(أ.ش.أ)

أحبط الجيش السورى، اليوم، هجومًا لإرهابيي تنظيم داعش، باتجاه قرية نصر الله، شمالى الكلية الجوية في منطقة دير حافر نحو 52 شرق مدينة حلب.

وأوضح مصدر عسكري، أن حامية الكلية الجوية اشتبكت مع مجموعات تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، التتى هاجمت قرية نصر الله انطلاقًا من منطقة رسم الكما في منطقة دير حافر، وانتهت الاشتباكات بإحباط الهجوم والقضاء على عدد من الإرهابيين وتدمير 3 سيارات دفع رباعي لهم.

ومن جهه أخرى، أحبطت وحدة من الجيش السورى بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية هجومًا لمجموعة مسلحة تابعة لتنظيم داعش، على إحدى النقاط العسكرية بريف السويداء الشمالي الشرقي.