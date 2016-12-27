رئيس جيبوتى يبحث مع أمين عام الجامعة العربية مستجدات الوضع العربى

(أ ش أ)

استقبل رئيس جيبوتى إسماعيل جيلة اليوم بمقر إقامته بالقاهرة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وأفاد بيان صحفى صادر عن الجامعة بأن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول أخر مستجدات الأوضاع فى المنطقة العربية، خاصة ما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية وكيفية التعامل مع الأزمات فى كل من سوريا وليبيا واليمن.

وأوضح البيان أن الرئيس الجيبوتى، أكد خلال اللقاء دعم جيبوتى الكامل للأمين العام فى أدائه لمهام منصبه، وأيضاً فى جهوده الرامية لتنشيط دور الجامعة العربية فى التعامل مع القضايا العربية ذات الأولوية، فى حين حرص الأمين العام على التأكيد بدوره على إيجابية الدور الذى تلعبه جيبوتى فى إطار منظومة العمل العربى المشترك، وتطلعه لأن يقوم بزيارة إلى جيبوتى خلال الفترة القريبة المقبلة فى إطار الزيارات الدورية التى يقوم بها إلى مختلف الدول العربية منذ بدء توليه مهام منصبه.