أخبار عاجلة

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

رئيس جيبوتى يبحث مع أمين عام الجامعة العربية مستجدات الوضع العربى

Google+ Print
رئيس جيبوتى يبحث مع أمين عام الجامعة العربية مستجدات الوضع العربى رئيس جيبوتى يبحث مع أمين عام الجامعة العربية مستجدات الوضع العربى

>(أ ش أ)

استقبل رئيس جيبوتى إسماعيل جيلة اليوم بمقر إقامته بالقاهرة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وأفاد بيان صحفى صادر عن الجامعة بأن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول أخر مستجدات الأوضاع فى المنطقة العربية، خاصة ما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية وكيفية التعامل مع الأزمات فى كل من سوريا وليبيا واليمن.

وأوضح البيان أن الرئيس الجيبوتى، أكد خلال اللقاء دعم جيبوتى الكامل للأمين العام فى أدائه لمهام منصبه، وأيضاً فى جهوده الرامية لتنشيط دور الجامعة العربية فى التعامل مع القضايا العربية ذات الأولوية، فى حين حرص الأمين العام على التأكيد بدوره على إيجابية الدور الذى تلعبه جيبوتى فى إطار منظومة العمل العربى المشترك، وتطلعه لأن يقوم بزيارة إلى جيبوتى خلال الفترة القريبة المقبلة فى إطار الزيارات الدورية التى يقوم بها إلى مختلف الدول العربية منذ بدء توليه مهام منصبه.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365