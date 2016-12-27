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بالفيديو.. نادر السيد لـ «dmc sport»: لو رجع بيا الزمن مش هلعب في الأهلي

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بالفيديو.. نادر السيد لـ «dmc sport»: لو رجع بيا الزمن مش هلعب في الأهلي بالفيديو.. نادر السيد لـ «dmc sport»: لو رجع بيا الزمن مش هلعب في الأهلي

نادر السيد

كتبت- إنجي لطفي

أكد نادر السيد، حارس مرمى قطبي الكرة المصرية السابق، أنه مستعد لدخول مجال التدريب في كرة القدم، خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه حصل على بعض الدورات التدريبية التابعة للاتحاد الإفريقي وجاهز لدخول المجال التدريبي.

وقال السيد، في برنامج “حصاد الأسبوع”، على الذى يعرض على قناة “ sport”: الأهلي يمثل إضافة كبيرة لأى لاعب، لكن لو عاد بي الزمن سأتراجع عن اللعب له.

وانتقل حارس مرمى منتخب المعتزل، لصفوف الأهلى قادمًا من صفوف المصرى البورسعيدى فى عام 2005، بعد خوضه تجربة احترافية فى بلجيكا.

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