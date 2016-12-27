أخبار عاجلة

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وزير الكهرباء: مصر توقع على عقود إنشاء محطة الضبعة النووية

Google+ Print
وزير الكهرباء: مصر توقع على عقود إنشاء محطة الضبعة النووية وزير الكهرباء: مصر توقع على عقود إنشاء محطة الضبعة النووية

محمد شاكر وزير الكهرباء

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر أن في المراحل النهائية للتوقيع على عقود إنشاء المحطة النووية الأولى لإنتاج الكهرباء في مصر بالضبعة بالتعاون مع شركة (روس أتوم) الروسية ، مشيرا إلى أنه تم إنجاز خطوات هامة في هذا المجال.

جاء ذلك في كلمة له ألقاها اليوم الثلاثاء، أمام مؤتمر الشرق الأوسط الدولي الثامن لنظم القوى الكهربائية المنعقد في القاهرة، ونقلته وكالة انباء الشرق الأوسط.

وأوضح أن المحطة تتكون من 4 وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات ، تتمتع بأعلى معدلات الأمان العالمية المستخدمة في المحطات الدولية لإنتاج الكهرباء بالطاقة النظيفة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر