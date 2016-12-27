الإفراج عن 10 متهمين بقضية فض اعتصام رابعة لظروف صحية

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، اليوم، الإفراج صحيًا عن 10 متهمين بقضية فض اعتصام رابعة، والمتهم فيها محمد بديع و738 متهمًا آخرين.

حيث تم الإفراج عن أحمد محمد زاهر، و شريف كامل الورداني، ونزيه نزيه محمد، وحسين جاد جاد عبد الموجود، وأحمد السيد عبد الرحيم جاويش، ومصطفى أحمد” مريض بالصرع و التشنجات”، وهشام جودة، وعزوز سعد “مريض بتليف الكبد”، وأحمد حسن حنفي، وعزمي عبد السلام.

وفضت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش اعتصامي رابعة والنهضة، في 14 أغسطس 2013، بعد اعتصام استمر 47 يومًا اعتراضًا على عزل الجيش للرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان، في يوليو 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه فى ثورة 30 يونيو 2013.

وأسفر فض الاعتصام عن مقتل 615 شخصًا، بينهم 8 من قوات الأمن، حسب ما أعلنت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس السابق عدلي منصور.